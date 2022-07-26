Томичей просят помочь в поисках 60-летнего мужчины с возможной потерей памяти

Фото: "Лиза Алерт".

В Томске волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам 60-летнего Артемьева Александра, который 25 июля ушел в неизвестном направлении.

Мужчина ростом 165 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые.

На момент пропажи был одет в синюю куртку, коричневый свитер, синие спортивные штаны и черные тапочки.

Уточняется, что пенсионер не ориентируется в пространстве, также у него возможна потеря памяти.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.