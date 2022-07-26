День ВДВ 2 августа 2022 года: программа мероприятий в Томске

Праздничное шествие пройдет от СФТИ до Монумента трудовой и боевой славы томичей в Лагерном саду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В следующий вторник, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск в Томске состоятся праздничное шествие и автопробег. В связи с этим на час ограничат движение в центре Томска, сообщили в городской администрации.

Праздничное шествие пройдет от СФТИ до Монумента трудовой и боевой славы томичей в Лагерном саду.

В связи с этим с 13:45 до 14:30 ограничат движение транспорта по проспекту Ленина от площади Новособорной до Лагерного сада.

Также 2 августа ветераны возложат цветы к Мемориалу погибшим в Афганистане. Запланирован на 2 августа и автопробег. Он пройдет по маршруту: пр. Мира, 19 – пр. Мира - ул. 79 Гвардейской Дивизии – ул. Пушкина – ул. 1-ая Рабочая – ул. Мичурина - ул. С. Лазо – ул. Бела-Куна - ул. Иркутский тракт – ул. Пушкина – ул. Яковлева – ул. Красноармейская – ул. Герцена.

На время проведения автопробега ограничивать движение на улицах Томска не планируется.