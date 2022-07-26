Томские психологи назвали способ спасти ребенка от суицида

В Томске обсудили программу профилактики суицидов среди подростков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программу по профилактике суицидов среди подростков в Томской области обсудила замгубернатора Алена Левко, сообщает пресс-служба областной администрации.

Работа специалистов направлена на три основные группы: семья, педагоги и ребенок с его близким окружением. Для родителей и педагогов необходимо проводить мастер-классы и тренинги, на которых их будут объяснять, как увидеть проблему вовремя и правильно на нее реагировать. Также важно донести до родителей, как лучше строить диалог с ребенком, чтобы донести до него информацию или наоборот, получить ее от ребенка.

Такие же мастер-классы должны быть проведены и среди несовершеннолетних детей, чтобы в будущем они не боялись просить о помощи, если чувствуют, что нуждаются в ней.

Профилактика проводится и во время летних каникул. С подростками работают в летних оздоровительных лагерях. Детям также раздают листовки с информационными материалами по профилактике суицидального поведения.

«Предлагаю применить опыт коллег из других регионов, где школьников во время летних каникул учат отличать буллинг от обычной ссоры в рамках живого общения, игры. Этот опыт мы можем транслировать в нашу область и использовать во время летней оздоровительной кампании, а также привлекать к этому не только педагогов, но и студентов-психологов на время летней практики», — сказала Алена Левко.

Профильные департаменты подготовили методички по профилактике буллинга в школах, которые должны направить в образовательные учреждения региона. Центром медицинской и фармацевтической информации распространены памятки, видеоролики, плакаты и брошюры для профилактики суицидов и буллинга, к подготовке которых привлекались специалисты-психологи и психотерапевты. С начала учебного года наглядная информация будет размещена в школах, а также в соцсетях и мессенджерах.

Вице-губернатор напомнила, что в области функционирует телефон доверия для подростков 8-800-2000-122. Линия работает круглосуточно и анонимно, звонок бесплатный, консультации детей и родителей проводят квалифицированные психологи.