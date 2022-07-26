В Томске возбудили дело по факту мошенничества при ремонте пожарной сигнализации в кадетском корпусе

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при капремонте пожарной сигнализации в Томском кадетском корпусе. Бизнесмен из Кемерова, который выполнял работы, похитил более 300 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Томской области.

По предварительной информации, 41-летний гендиректор фирмы из Кемерова заключил муниципальный контракт с кадетской школой-интернатом в Томске на капремонт пожарной сигнализации.

В мае 2020 года обвиняемый установил оборудование ненадлежащего качества и похитил более 300 000 рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.