Авиашоу в Новосибирске 31 июля 2022 года: как добраться из Томска и кто будет выступать. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Новосибирской области 31 июля на аэродроме в Мочище пройдет масштабный авиационный фестиваль «Будем жить», сообщает "Сиб.фм".

Томичи смогут добраться до места проведения фестиваля на машине. Для этого необходимо выехать из Томска около 5-6 утра 31 июля. Дорога займет порядка 4 часов, на поездку нужно будет потратить около 25 литров бензина.

Доехать до Новосибирска можно и на поезде. 30 июля поезд из Томска отправляется в 16:45, прибытие в Новосибирск запланировано на 21:35. Также томичи могут добраться до Новосибирска на автобусе. Из Томска в Новосибирск он отправится с Лагерного сада в 05:15.

В Новосибирске доехать до аэродрома Мочище можно на электричках. Проезд займет 33 минуты, а цена билета – 40 рублей.

Мэрия Новосибирска ожидает прибытие 100 тысяч гостей и авиаторов из 9 регионов.

На фестивале «Будем жить» выступит авиационная техника ВКС России. В шоу будет задействовано 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. Также выступят оркестры и музыкальные группы.

Вход на шоу свободный, без возрастных ограничений.

С 09:00 до 10:30 пройдет выступление авиамоделистов, полеты мотодельтапланов и мотопарапланов;

С 10:30 до 10:45 состоится выступление авиационной техники;

С 10:45 до 14:30 пройдет концерт с участием симфонического оркестра и музыкальных групп;

С 14:30 до 15:00 разыграют призы от организаторов и партнеров фестиваля;

В 15:00 - закрытие авиашоу.