Потепление до +30 градусов ожидается в ближайшие дни в Томске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни в Томске ожидается жаркая погода, без осадков. Сегодня в Томске возможно потепление до +30 градусов, сообщила «КП-Томск» начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Во вторник, 26 июля, синоптики обещают в Томске хорошую погоду, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью поднимется от +8 до +17 градусов, днем ожидается от +20 до +25 градусов, местами возможно потепление до +30 градусов.

В среду, 27 июля, синоптики также прогнозируют хорошую погоду для томичей. Ночью ожидается от +11 до +16 градусов, днем будет теплее, от +24 до +27 градусов.