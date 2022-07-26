В Томске без предупреждения закрыли проезд на перекрестке Тверская - Герцена

Фото: Елена Белоусова / Сиб.фм.

Вечером в понедельник, 25 июля, в Томске закрыли проезд на перекрестке улиц Герцена и Тверская. В этом месте уже несколько дней ведет работы "ТомскРТС", однако проезд был открыт, сообщает "МК в Томске".

Огромная раскопка появилась на пересечении Тверская - Герцена вечером 25 июля. Она делает проезд транспорта невозможным, хотя жителей Томска об этом заранее никто не предупреждал.

Только лишь утром во вторник, 26 июля, мэрия оповестила томичей о том, что участок улицы Герцена на неделю перекроют для движения транспорта, там будут ремонтировать тепломагистраль.

Ограничение будет действовать до 20:00 2 августа.

При условии, что коммунальные работы ведутся на улице Карташова, движение транспорта в этом микрорайоне затруднено.