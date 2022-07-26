В Томске отремонтируют пешеходные мосты через Керепеть. Фото: Андрей Виноградов.

В Томске, на улице Трудовой, 26 июля начнется ремонт. Здесь начнутся работы по демонтажу бортового камня и затем фрезеровке асфальтового покрытия на автомобильном мосту через Керепеть, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Отмечается, что также будут отремонтированы пешеходные мосты через Керепеть в районе улиц Трудовая и Строевая.

Напомним, томичи три года ждут ремонта опасного моста через Усть-Керепеть.