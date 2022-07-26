Из-за ремонта на перекрестке Фрунзе - Комсомольский томичи встали в пробки 26 июля

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Утром во вторник, 26 июля, на пересечении проспекта Комсомольского и проспекта Фрунзе образовался затор, причиной которого стал ремонт дороги. Об этом сообщает "МК в Томске".

Напомним, 21 июля томские власти заявили, что ремонт перекрестка проспекта Комсомольского и проспекта Фрунзе начнется уже в ближайшее время. В ходе ремонта дорожники уберут колею и приведут в нормативное состояние дорожное покрытие.

Глава департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович сообщил, что из-за загруженности перекрестка в будни, дорожники будут работать в выходные дни.

Работы на перекрестке начались в ночь на 26 июля, рабочие уже сняли верхний слой асфальта с участка дороги на перекрестке.