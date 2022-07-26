Полиция просит томичей помочь раскрыть кражу в магазине бытовой техники на проспекте Мира. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

В отделение полиции Ленинского района поступило заявление, что 24 июня в 11:40 неизвестный мужчина украл товары из магазина бытовой техники на проспекте Мира в Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража», устанавливается личность подозреваемого.

Приметы мужчины: славянская внешность, на вид около 35-40 лет. Рост 160-175 сантиметров, среднее телосложение. Был одет в кофту серого цвета с надписью спереди, темные брюки, темные кроссовки, в руках у мужчины был пакет.

Полиция просит всех, кто узнал подозреваемого, обратиться в Ленинский РОВД: по телефону 02, 102 (с мобильного) или 8-953-920-10-22.