В Томске спасатели помогли 12-летнему ребенку освободить застрявшую в велосипеде ногу

Фото: скриншот видео Томской Областной Поисково-Спасательной Службы.

Вечером в понедельник помощь спасателей понадобилась 12-летнему ребенку, чья нога застряла в велосипеде, сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе.

Вызов поступил на пульт дежурного 25 июля в 17:52. Помощь спасателей была необходима 12-летнему ребенку, который, катаясь на велосипеде на стадионе школы №37 по улице Сергея Лазо, застрял ногой между рамой и педалью.

Прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью слесарного инструмента расслабили педаль велосипеда и освободили ногу ребенка.