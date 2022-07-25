Не всем абитуриентам по карману поступать в Томские вузы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В университетах Томска стоимость обучения за год с 2016 года заметно изменилась и давно уже превышает планку в 100 тыс. рублей.

Далеко не всем абитуриентам по карману получение высшего образования. Как следует из информации, размещенной на сайте ТГУ, стоимость обучения за 2 семестра в данном университете варьируется, в среднем, от 152 000 до 182 000 рублей.

По данным, которые указаны на сайте ТУСУРа, средняя цена за год обучения в радиотехническом вузе составляет 150 тыс. рублей. Но при наличии у абитуриента высоких результатов ЕГЭ, он может получить скидку на обучения в размере 30 тысяч, что является неплохим бонусом для поступающих.

В ТПУ за год обучения по направлениям, связанным с ядерной физикой, придется отдать 348 000 рублей. В среднем цена за год обучения в политехе составляет 180 тысяч рублей. Но в Политехническом университете тоже есть скидки для поступающих с высокими баллами. Скидки в ТПУ делятся на три вида: те, кто набрал от 170 до 186 баллов в ЕГЭ, получат скидку 28% на обучение, от 187 до 201 - предоставляется скидка 35%, а для абитуриентов, которые получили по результатам экзамена от 202 баллов дается скидка 42%.

В ТГАСУ средняя стоимость обучения на 2022-23 год составляет 178 000 рублей, о скидках на сайте ничего не говорится.

Также оказалось, что стать врачом не только долго, но и дорого, средняя стоимость годового обучения в СибГМУ составила 189 000 рублей.

Учиться в городе Томске дешевле всего в ТГПУ, средняя стоимость на обучение в педагогическом вузе составила 140 тысяч.

Некоторые абитуриенты поделились с редакцией "КП"- Томск, как и куда они будут поступать в 2022 году.

Одна абитуриентка сказала, что ее семья может себе позволить оплачивать обучение в вузе и она подала документы в радиотехнический вуз.

Другая девушка поделилась, что будет поступать в ТГПУ, ей понравились условия и форматы обучения, которые предоставляет университет, и цена на обучение для нее более доступная, с учетом того, что ее семья будет брать кредит.

И еще одна девушка поделилась, что у нее нет денег, чтобы поступать в этом учебном году. Ей придется отложить поступление на пару лет, чтобы накопить на обучение.

Средняя заработная плата по Томской области на 2022 год, согласно статистике, составляет примерно 50 тыс. рублей. Таким образом, если ребенок в семье один и семья состоит из 3 человек, то за год накопить такую сумму реально, но если семья больше или в ней только один кормилец, то придется на многом экономить, чтобы дать своему ребенку высшее образование.