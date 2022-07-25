Более 200 домов останутся без света в Томске 26 июля

Свет отключат в 9 часов утра.
Фото: Архив "КП"
В Томске во вторник, 26 июля, жители более 200 домов останутся без электричества на время проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщили «Горсети».
Так, с 09:00 до 15:00 свет отключат в домах:
пр-кт Кирова 56,56 стр.3,56 стр.8,56-а,56-б,56/2;
ул. Карташова 45 и 45/2,45-а,45/1,45/2;
ул. Киевская 72.
С 09:00 до 16:00 электричества не будет по адресам:
ул. Енисейская 11,15-21,19/2,19/3,26,27;
ул. Киевская 66,70/3;
ул. Енисейская 19;
ул. Киевская 66-68.
С 09:00 до 16:30 работы будут проводиться в домах:
пр-кт Ленина 236,240,255-259,257-а,257/1,271;
ул. Крепежная 1-11,2-24,3-а,5-а,10-а,13,13/1,17-29,17-а,17-б,20-а,22-а,31 стр.1,уч.15;
ул. Пропиточная 9-15,33-35,уч.9/1;
пер. Аптекарский 7;
пер. Батенькова 13,17/1;
пер. Комсомольский 7-11,8-16,11/1;
пер. Шумихинский 3;
пр-кт Кирова 56/4;
пр-кт Комсомольский 7;
ул. Крылова 4-8,6-а,6/1.
А с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по адресам:
Белинского проезд 1-7,2;
ул. Белинского 20,24-28;
пер. Белозерский 1-3,2-8,7-9;
пер. Соляной 30-34,34 стр.1,34-а,38-46;
пер.Белозерский 10;
пер.Соляной 15;
пер.Соляной 42а;
Проектируемый проезд 1-5,1-а,4-8;
ул. Белозерская 1,1/1,2-а,4,4-а,5;
ул. Дальне-Ключевская 45-49,57-59,63-67,73-99,85а,101-а;
ул. Харьковская 1-3,2-12,7-9,12/1;
ул. Басандайская 31/7,31/8,35/2,41/2,41/3,41а,47/3;
пер. Нижний 29;
пер. Новаторский 15-17,26,30-32,36-38;
пос. Хромовка 4,7-9,8,8-а,8-б,8-в,12,12-а,13,16-24,19-21,25-27,27-а,27-в,27-г,27-д,28-30, 32-а,34-б,35/1,35/2,35/5,39-43,40-44,40-а,40-б,40-в,40/1,44/1,50,уч.41;
сад. СТ "Томский садовод" 3,89;
СТ "Томский садовод" уч.75;
ул. Потанина 36-70,39-41,45-53,57-59,63-75,65/1,67А,69Б,69а,69б;
ул. Сельскохозяйственная 29,29/1.