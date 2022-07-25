В Томске на месяц изменится схема движения по улице Лебедева

Уточняется, что все необходимые для безопасности дорожные знаки будут установлены уже сегодня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По участке улицы Лебедева в Томске на месяц изменится схема движения транспорта. В понедельник, 25 июля, установят соответствующие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 09:00 вторника, 26 июля, до 23:00 26 августа на участке улицы Лебедева от улицы С. Разина до улицы О. Кошевого изменится схема движения транспорта. В это время будут проводиться ремонтные работы на трамвайных путях.

Уточняется, что все необходимые для безопасности дорожные знаки будут установлены уже сегодня.

Томичей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут своего движения.

Ранее сообщалось, что в Томске с 26 июля месяц не будут работать три трамвайных маршрута из-за ремонта на путях.