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Общество25 июля 2022 10:13

В Томске на месяц изменится схема движения по улице Лебедева

Томичей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут своего движения
Елена Балуева
Уточняется, что все необходимые для безопасности дорожные знаки будут установлены уже сегодня.

Уточняется, что все необходимые для безопасности дорожные знаки будут установлены уже сегодня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По участке улицы Лебедева в Томске на месяц изменится схема движения транспорта. В понедельник, 25 июля, установят соответствующие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 09:00 вторника, 26 июля, до 23:00 26 августа на участке улицы Лебедева от улицы С. Разина до улицы О. Кошевого изменится схема движения транспорта. В это время будут проводиться ремонтные работы на трамвайных путях.

Уточняется, что все необходимые для безопасности дорожные знаки будут установлены уже сегодня.

Томичей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут своего движения.

Ранее сообщалось, что в Томске с 26 июля месяц не будут работать три трамвайных маршрута из-за ремонта на путях.