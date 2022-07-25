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Общество25 июля 2022 10:11

Жительница Томской области получила деньги на развитие бизнеса и перевела их мошенникам

Также женщина отдала незнакомцам еще и деньги мужа
Екатерина Горникова
Жительница Томской области получила деньги на развитие бизнеса и перевела их мошенникам.

Жительница Томской области получила деньги на развитие бизнеса и перевела их мошенникам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Каргасокского района Томской области получила пособие в размере 100 тысяч рублей на развитие сельского хозяйства, женщина получила деньги, но не отчиталась об их расходовании, сообщается на сайте областного УМВД.

Оказалось, что женщина не могла потратить деньги по назначению, а перевела их мошенникам, которые предложили ей подзаработать на «черном золоте» и инвестировать в акции нефтяных компаний. Жительница Каргаска перевела 100 тысяч рублей, которые ей выплатили в рамках пособия, и еще 40 тысяч рублей взяла у мужа, а только потом поняла, что стала жертвой аферистов.

Полиция возбудила два уголовных дела - первое в отношении несостоявшейся предпринимательницы, она ответит за растрату целевых средств, а второе – по факту обмана женщины по статье «Мошенничество».

Расследование уголовных дел продолжается.