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Общество25 июля 2022 9:27

Томичи возмущены открывшимся в центре города похоронным бюро

Оно открылось по соседству со школой и первым корпусом ТПУ
София Ибрагимова
Томичи возмущены открывшимся в центре города похоронным бюро.

Томичи возмущены открывшимся в центре города похоронным бюро.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичи жалуются на открывшийся на пр. Кирова, 36 центр ритуальных услуг, сообщает телеграмм-канал «Милый Томск».

Томичи недовольны тем, что такого рода учреждение открыто почти в центре города рядом со школой №8, первым корпусом ТПУ и остановками общественного транспорта. Там нет специальной парковки, и катафалки останавливаются прямо на обочине. Томичи возмущены этими фактами и недоумевают, как заведение такого рода получило разрешение на работу в этом месте.

Городская администрация дала комментарий по этому вопросу, ссылаясь на нормы соответствия СанПиНа, где здания и сооружения, имеющие в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания должны размещаться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, детских, спортивных и прогулочных площадок, организаций воспитания и обучения.

Также отмечается, что сооружения похоронного назначения, имеющие в своем составе помещения для хранения тел умерших, обязательно должны быть оборудованы системами водоснабжения и водоотведения, контейнерными площадками для накопления ТКО. И если бы эти условия не были соблюдены, то бюро не смогло бы открыться.