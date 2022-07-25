Замгенпрокурора РФ Демешин не исключил возможные задержания томских чиновников

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В понедельник, 25 июля, состоялось расширенное заседание администрации Томской области. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, который принимал участие в совещании, высказался о строительстве кампуса, сообщает телеграм-канал «Милый Томск».

Напомним, 13 июля стало известно о задержании бывшего замгубернатора Томской области по инвестициям Юрия Гурдина. Его обвиняют в растрате 70 млн рублей. Второй фигурант по этому делу - это глава фонда "Томскинвестсервис" Андрей Хващевский.

Как подчеркнул Дмитрий Демешин, эти задержания не последние, связанные со строительством студенческого кампуса. Он добавил, что как только федеральные руководители пообещали деньги под кампус, так сразу начали создаваться фонды, два директора которых уже арестованы.

«Кампус еще строить не начали, а уже все поделили и украли. И, конечно, мы пошли дальше и посмотрели, кто в этом виноват. Прекрасно знаете, что бывший заместитель губернатора Томской области помещен под стражу. Я обещаю, что это не последнее из задержаний», - подчеркнул Демешин.

Ранее сообщалось, что главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую задержали силовики.