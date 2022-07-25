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Происшествия25 июля 2022 8:36

Прокуратура взяла под контроль выяснение причин возгорания бензовозов в Томской области

Общая площадь пожара составила 300 кв.м, пострадавших нет
Елена Балуева
Фото: ГУ МЧС по Томской области.

Фото: ГУ МЧС по Томской области.

В деревне Лязгино Томского района накануне вечером загорелись три бензовоза и емкости с ГСМ. Выяснение причин возгорания взято на контроль прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области, на открытой стоянке находились четыре емкости с ГСМ, а также несколько полуприцепов с цистернами, и автоцистерна с прицепом. На момент прибытия пожарных горело три полуприцепа с цистерной и одна емкость.

В результате пожара выгорели 3 емкости с ГСМ, также огонь повредил три бензовоза. Общая площадь пожара составила 300 кв.м, пострадавших нет.

В прокуратуре сообщили, что на место пожара выезжал прокурор Томского района Виктор Русаков.

Причины возникновения пожара устанавливаются. Этот вопрос находится на контроле прокуратуры Томского района.