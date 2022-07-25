Долги по зарплате, неэффективная газификация, дефицит бюджета: генпрокуратура вынесла вердикт Томcкой области после проверки

Фото: прокуратура Томской области.

Генеральная прокуратура проанализировала проблемы Томской области и жителей, которые обращались к генпрокурору Игорю Краснову во время его визита в регион, и вынесла вердикты. Их озвучил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин во время расширенного заседания администрации Томской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что в Томской области выявлено значительное количество нарушений прав граждан в социальной сфере. Это долги по зарплате, которые превысили 50 млн руб., обеспечения жильем, в том числе льготных категорий граждан, количество нуждающихся составляет более 13,6 тыс. При строительстве новых микрорайонов не учитываются мнения людей, и те вынуждены пикетировать здание администрации. Дмитрий Демешин потребовал от чиновников восстановить права 384 участников долевого строительства.

Замгенпрокурора обратил внимание на неудовлетворительное состояние большинства объектов культурного наследия регионального значения, значительное количество помещений здравоохранения, требующих капремонта, систематические проблемы в сфере здравоохранения, в том числе обеспечение лекарствами граждан.

Дмитрий Демешин отметил неэффективность мер уполномоченных органов по защите прав предпринимателей, повышению инвестиционной привлекательности региона, а также несвоевременное исполнение обязательств заказчиков перед предпринимателями.

Акцентировал внимание на деятельности кредитных потребительских кооперативов, от которых пострадали более 1300 жителей региона и понесли ущерб свыше 600 миллионов рублей.

В сфере ЖКХ в результате прокурорской проверки были выявлены факты оказания должностными лицами органов местного самоуправления протекционизма отдельным управляющим организациям. Также в регионе есть и проблемы с обеспечением питьевой водой, например, в Могочинском сельском поселении Молчановского района. Здесь 3000 человек не имеют доступа к питьевой воде.

Что касается ресурсоснабжающих компаний, то прокуратура выявила проблемы при подготовке замены теплосетей и подготовки к отопительному сезону, в прошлом году 13 муниципальных образований оказались не готовы к нему вовремя.

Также среди проблем были перечислены: неэффективная работа по газификации региона, самое низкое кассовое исполнение мероприятий нацпроектов, дефицит областного бюджета, рост долговой нагрузки региона, монополия в строительной сфере, проблемы с мусорной реформой, отсутствие ливневок.