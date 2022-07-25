Томичи требуют построить площадку для выгула собак в «Подсолнухах». Фото: Ксения Высотина

Жители микрорайона "Подсолнухи" в Томске жалуются на отсутствие площадок для выгула собак, рассказал депутат городской думы Андрей Киселев в своем телеграм-канале.

Депутат встретился с жителями микрорайона, чтобы обсудить организацию специализированной площадки.

Томичи неоднократно поднимали эту тему в письменных обращениях к администрации города. Жители района разделились на два лагеря. Одни жаловались на держателей животных и то, что собак выгуливают на детских площадках и возле домов, а собачники жаловались на отсутствие специализированного места для выгула.

По словам Киселева, жители микрорайона решили, что необходимо организовать отдельную территорию для выгула животных. Это можно сделать на поляне, которая находится напротив магазина «Мария-Ра», по адресу ул. Герасименко, 1/19.

Депутат также отметил, что такого рода объекты нужно содержать за счет бюджетных средств, а не из кармана жителей.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что в 2023 году в Томске появятся две новые площадки для выгула собак.