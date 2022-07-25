Расселенные томичи могут не въехать вовремя в дом на переулке Целинном. Фото: прокуратура Томской области.

Многоквартирный дом на переулке Целинном в Томске могут не успеть сдать в установленные сроки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что дом предназначен для расселения томичей, проживающих в аварийном жилье. Как показали результаты проверки, все строительные и отделочные работы закончены, подрядная организация завершает работы по благоустройству прилегающей территории.

«Вместе с тем в настоящее время не выполнены работы по переносу участка тепловой сети, что ставит под угрозу возможность сдачи дома в установленный контрактом срок до 1 августа 2022 года», — сообщили в ведомстве.

В связи с этим районный прокурор объявил руководителю ОГКУ «Облстройзаказчик» предостережение о недопустимости нарушения закона поставил ход работы на контроль.