В Стрежевом суд признал фиктивным брак между 23-летней девушкой и иностранцем

Этот брак был заключен для того, чтобы новоиспеченный супруг смог оформить разрешения на временное проживание в России. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Стрежевом брак между 23-летней местной жительницей и иностранцем аннулирован по решению суда. Прокуратура выяснила, что этот брак фиктивный, сообщили в прокуратуре Томской области.

23-летняя жительница Стрежевого вышла замуж за гражданина одной из стран ближнего зарубежья в январе 2022 года. Однако в ходе проверки было установлено, что этот брак был заключен для того, чтобы новоиспеченный супруг смог оформить разрешения на временное проживание в России.

Прокурор направил иск в суд о признании этого брака недействительным. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Судебный акт в законную силу не вступил.