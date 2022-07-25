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Общество25 июля 2022 4:46

Житель Томского района установил незнакомое ему приложение и потерял более 200 тысяч рублей

Мужчина скачал по совету мошенников незнакомое приложение
Елена Балуева
Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В Томском районе в полицию обратился 51-летний житель села Турунтаево, который заявил о хищении у него денег. Мужчина скачал по совету мошенников незнакомое приложение и потерял более 200 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Томской области.

По словам потерпевшего, 19 июля ему позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что является сотрудницей одного из банков. По ее словам, неизвестные хотели поменять номер телефона, привязанный к личному кабинету мужчины. Чтобы не допустить этого, томичу порекомендовали установить приложение для проведения видеоконференций.

Мужчина поверил мошеннице и скачал приложение. После того как приложение было установлено, женщина добавила, что теперь неизвестные предпринимают попытки оформить кредитную карту на сумму 165 000 рублей. Потерпевший после этого оформил кредитку, а затем озвучил мошенникам код из смс-сообщения, после чего у мужчины с карты списались более 245 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".