В Томске с 26 июля месяц не будут работать три трамвайных маршрута из-за ремонта на путях

Томичей предупреждают об изменении схемы движения трамваев. Фото: Архив "КП"

Из-за ремонта трамвайных путей на улице Лебедева в Томске месяц не будут курсировать трамваи №№ 1, 3, 4. Так, трамваи не буду работать с 26 июля по 26 августа.

Движение трамваев №№ 1, 3, 4 будет приостановлено на месяц из-за ремонта трамвайного пути на улице Лебедева от дома №40 до дома №78.

В связи с этим, с 26 июля по 26 августа трамваи будут курсировать по следующей схеме:

- маршрут № 2: «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники»;

- маршрут № 5 «пл. Южная – пр. Комсомольский – пл. Батенькова».

Подробную информацию о режиме работы трамваев №№ 2,5 можно получить по телефонам: 53-22-68, 28-29-05.

Ранее сообщалось, что власти Томска рассказали о планах по ремонту улицы Лебедева.