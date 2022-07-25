Прокуратура помогла томичке с диабетом получить бесплатные расходные материалы для инсулиновой помпы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томчика с инвалидностью обратилась в прокуратуру, так как нарушались ее права на бесплатное предоставлений медицинских изделий, сообщается на сайте ведомства.

Было установлено, что 28-летняя жительница Томска является инвалидом, страдает сахарным диабетом, у нее установлена инсулиновая помпа, но бесплатные расходные материалы томичке не предоставлялись, она была вынуждена покупать их за свой счет.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд с требованием о возложении на областной департамент здравоохранения обязанности обеспечить заявительницу соответствующими медицинскими изделиями.

После вмешательства ведомства томичку обеспечили необходимыми медицинскими изделиями.