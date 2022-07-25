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Общество25 июля 2022 2:33

Экс-главврача Бакчарской больницы Томской области подозревают в хищении денег

Он заключил фиктивный договор на трудоустройство, зная, что работник не будет выполнять обязанности
Екатерина Горникова
Экс-главврача Бакчарской больницы Томской области подозревают в хищении денег. Фото: УМВД России по Томской области.

Экс-главврача Бакчарской больницы Томской области подозревают в хищении денег. Фото: УМВД России по Томской области.

Бывшего главного врача Бакчарской ЦРБ и его 42-летнего знакомого подозревают в хищении денег, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый заключил трудовой договор со своим знакомым, приняв его на должность врача, который приходил на работу только за заработной платой. В результате злоумышленники похитили более 100 тысяч рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.