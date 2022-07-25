В Томске 25 июля синоптики прогнозируют дождь и грозу. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм.

Понедельник в Томске будет прохладным, ветреным и дождливым, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В Томске 25 июля ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.. Температура воздуха днем — +16…+18 °С.

В Томской области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +15…+20 °С, местами до +25 °С.