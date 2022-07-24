Прохладная и дождливая погода ожидает томичей до конца июля

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На предстоящей неделе в Томске будет прохладно. Столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов, при этом возможны дожди и ветер.

По данным Gismeteo, самым холодным днем на следующей неделе будет понедельник, 25 июля. В этот день в Томске ожидается всего +12 градусов, при этом прогнозируются дождь и ветер до 9 м/с. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +10 градусов.

Вторник также будет дождливый, но воздух прогреется уже до +21 градуса. В среду и четверг в Томске осадков и сильного ветра не ожидается, температура воздуха прогнозируется до +24 градусов.

В пятницу, 29 июля, в городе будет пасмурно и вновь начнет дуть ветер со скоростью 9 м/с. Воздух прогреется до +21 градуса.

На выходных в Томске столбики термометров поднимутся до +22 градусов, при этом в субботу будет солнечно, но ветрено. А в воскресенье ожидается дождь, но ветер стихнет.