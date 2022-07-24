Женщина выпала с 4 этажа многоэтажки в Томске

Фото: "Регион-70".

В Томске из окна дома №102 на Иркутском тракте выпала женщина. Она упала на пристройку одного из банков и осталась жива. Женщину увезли в больницу, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

На кадрах видно, что спасатели на носилках спускают к машине скорой помощи женщину в джинсах и зеленой футболке. Пострадавшую увезли в больницу, данных о ее состоянии нет.

В комментариях под постом высказались соседи пострадавшей. По их словам, в квартире, из окон которой выпала женщина, весь день гуляла компания. Перед падением женщина поругалась с собутыльником, добавили очевидцы.