Более 120 домов останутся без света в Томске 25 июля

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: "КП" Архив

В понедельник, 25 июля, в Томске на время проведения плановых ремонтных работ отключат от электричества более 120 домов. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 11:00 свет отключат по адресам:

ул. Балтийская;

ул. Осенняя, 1.

С 09:00 до 12:00 электричества не будет в домах:

ул. Бедного Демьяна 8/5,8/7,8/8,10,10/1,10/3,10/4,10/5,12-а,уч. 8,уч.8/6;

ул. Наумова 35,35-а,уч.35/1;

ул. Пришвина 29-31,29/1,31/1,32/1,34,40,40/1.

С 09:00 до 13:00 обесточат дома:

пр-кт Фрунзе 101-103,103/1;

ул. Герцена 68.

С 09:00 до 16:30 электроэнергию отключат по адресам:

пер. Механический 10;

пер. Строительный 24-26;

пр-кт Ленина 243/1,243/2,245;

ул. Крепежная 29-а;

ул. Пропиточная 17-31,21-а,25-а;

ул. Урицкого 15.

В период с 09:00 до 17:00 света останутся жители домов:

ул. Красноармейская 1-5;

ул. Петропавловская 7;

ул. Сибирская 1 стр.1,3,10;

пер. Зырянский 3-б;

пер. Флотский 2-4,2-а,2-б,8;

ул. Подгорная Большая 118/3,118/4;

пер. Нижний 29,46-58,58-а;

ул. Каспийская 43,47-71,48-66.

С 09:30 до 11:30 работы будут проводиться по адресам:

пр-кт Ленина 6-8;

ул. Карпова 16/2;

ул. Учебная 15-19,17-а,23-а.

А с 13:00 до 17:00 обесточат дома:

пр-кт Фрунзе 101-103,103/1;

ул. Герцена 68.