Более 120 домов останутся без света в Томске 25 июля

Свет отключат в 9 часов утра.
Фото: "КП" Архив
В понедельник, 25 июля, в Томске на время проведения плановых ремонтных работ отключат от электричества более 120 домов. Об этом сообщили «Горсети».
Так, с 09:00 до 11:00 свет отключат по адресам:
ул. Балтийская;
ул. Осенняя, 1.
С 09:00 до 12:00 электричества не будет в домах:
ул. Бедного Демьяна 8/5,8/7,8/8,10,10/1,10/3,10/4,10/5,12-а,уч. 8,уч.8/6;
ул. Наумова 35,35-а,уч.35/1;
ул. Пришвина 29-31,29/1,31/1,32/1,34,40,40/1.
С 09:00 до 13:00 обесточат дома:
пр-кт Фрунзе 101-103,103/1;
ул. Герцена 68.
С 09:00 до 16:30 электроэнергию отключат по адресам:
пер. Механический 10;
пер. Строительный 24-26;
пр-кт Ленина 243/1,243/2,245;
ул. Крепежная 29-а;
ул. Пропиточная 17-31,21-а,25-а;
ул. Урицкого 15.
В период с 09:00 до 17:00 света останутся жители домов:
ул. Красноармейская 1-5;
ул. Петропавловская 7;
ул. Сибирская 1 стр.1,3,10;
пер. Зырянский 3-б;
пер. Флотский 2-4,2-а,2-б,8;
ул. Подгорная Большая 118/3,118/4;
пер. Нижний 29,46-58,58-а;
ул. Каспийская 43,47-71,48-66.
С 09:30 до 11:30 работы будут проводиться по адресам:
пр-кт Ленина 6-8;
ул. Карпова 16/2;
ул. Учебная 15-19,17-а,23-а.
А с 13:00 до 17:00 обесточат дома:
пр-кт Фрунзе 101-103,103/1;
ул. Герцена 68.