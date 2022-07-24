Дождь, ветер и +21 градус ожидаются в Томске 24 июля

Температура воздуха днем будет около +19…+21°С. Фото: Ксения Высотина

Воскресенье в Томске прогнозируется прохладным, ветреным и дождливым. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В Томске 24 июля ожидаются дождь, гроза и град. Ветер будет дуть западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем будет около +19…+21°С.

В Томской области возможны дожди, грозы и град. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-19 м/с. Днем воздух прогреется до +17…+22°С.