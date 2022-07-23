В Томске сожгли три мусорных контейнера. Фото: регоператор.

В Томске неизвестные подожгли три мусорных бака, сообщает регоператор.

Отмечается, что все три поджога были зафиксированы 20 июля. Баки пострадали на пр. Кирова, 2, ул. Советской, 46 и ул. Киевской, 139.

«Кто это делает? Может быть, это ваши соседи, знакомые, приятели, родственники или дети — все это дело рук жителей нашего города, за которое грозит ответственность», — говорится в сообщении регоператора.

Как рассказали «КП-Томск» в пресс-службе мэрии на площадках города для населения выставлено 2250 контейнеров для сбора ТКО объемом 1,1 м³, часть из них пластиковые, часть — металлические.

По мере выхода из строя пластиковых контейнеров их стараются заменять на металлические, при условии, что последние есть в наличии.

По фактам порчи муниципального имущества (контейнеров) администрация Томска составляет заявления в полицию.