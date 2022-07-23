Прокуратура проверит массовую гибель пчел в нескольких районах Томской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

В нескольких муниципалитетах Томской области произошла массовая гибель пчел, известно о случаях падежа в Зырянском, Асиновскском, Шегарском и Кожевниковском районах региона, сообщил в своем телеграм-канале глава Зырянского района Алексей Мочалов.

Глава района отметил, что прокуратура Томской области инициировала проверку, в администрации района потребовали документы о пчеловодах и фермерах, выращивающих рапс.

По словам Алексея Мочалова, ветеринарная служба изъяла образцы биоматериала подмора пчел, часть из них глава района лично отвез в одну их лабораторий, которая находится в Кемеровской области.

Напомним, ранее о гибели пчел сообщалось в Шегарском и Зырянском районах Томской области. Областной Россельхознадзор предположил, что насекомые гибнут из-за применения пестицидов сельхозпроизводителями.