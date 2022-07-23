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Происшествия23 июля 2022 8:02

Томичка разместила на сайте объявление о продаже смесителя и осталась без денег

Она воспользовалась «безопасной сделкой» и лишилась 8 тысяч рублей
Екатерина Горникова
Томичка разместила на сайте объявление о продаже смесителя и осталась без денег.

Томичка разместила на сайте объявление о продаже смесителя и осталась без денег.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделение полиции Кировского района обратилась 18-летняя томичка, она продавала на сайте смеситель и стала жертвой мошенников, сообщается на сайте ведомства.

Полицейские выяснили, что девушка разместила на сайте объявление и указала свой номер телефона. Через некоторое время ей поступило сообщение с предложением продать товар через безопасную сделку, так как покупатель находится в другом городе. Томичка согласилась, ввела данные своей карты, с которой списались 8 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».