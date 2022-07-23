Томичка разместила на сайте объявление о продаже смесителя и осталась без денег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделение полиции Кировского района обратилась 18-летняя томичка, она продавала на сайте смеситель и стала жертвой мошенников, сообщается на сайте ведомства.

Полицейские выяснили, что девушка разместила на сайте объявление и указала свой номер телефона. Через некоторое время ей поступило сообщение с предложением продать товар через безопасную сделку, так как покупатель находится в другом городе. Томичка согласилась, ввела данные своей карты, с которой списались 8 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».