«Единая Россия»: Разработана интерактивная карта «Капитальный ремонт школы»

Каждый человек может напомнить о своей школе, если она еще не стала участником капремонта, но нуждается в нем. Фото: "Единая Россия".

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», информационный спецпроект был запущен совместно с газетой «Московский комсомолец». На его интерактивной карте размещены новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте. Желающие могут оставлять обращения через форму обратной связи.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии, руководству Минпросвещения был вручен реестр из более чем 7,2 тыс. школ, нуждающихся в капитальном ремонте. Все этапы работ контролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. «Единая Россия» обеспечила выделение на программу средств из федерального бюджета: на 2022 год - 66,5 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году – 1653 школы.

На пресс-конференции по случаю старта проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что сейчас капремонт идет в 1650 школах и к 1 сентября он будет завершен.

- Сбоев нет, сроки, которые поставил Президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдет в 7300 зданиях. В основном это сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались, - отметил, в частности, министр.

Как сообщила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся в сфере дополнительного образования. В свою очередь, координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова подчеркнула, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлеченность детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы.

В Томской области действует штаб по реализации проекта «Модернизация школьных систем образования» для координации деятельности органов местного самоуправления и региональной власти в вопросах реализации проекта, сообщила депутат Госдумы от Томской области, член фракции «Единая Россия» Татьяна Соломатина.

«На территории региона в 2022-2023 гг. планируется отремонтировать 24 здания. По тем объектам, которые должны быть отремонтированы в текущем году, работы уже ведутся. В начале июня врио губернатора Владимир Мазур на онлайн-совещании с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил о том, что по факту учебных заведений, требующих капремонта, гораздо больше – 152, а значит, ориентироваться надо на темпы около 50 объектов в год. Инициатива Мазура была поддержана председателем партии, который пообещал помощь и по линии партии, и по линии правительства РФ.

В программу капремонта школ обязательно должно войти оборудование для медкабинетов, это позволит создать условия для полноценного медицинского сопровождения учащихся. Сейчас мы с коллегами работаем над этим вопросом», – рассказала Соломатина.