Томская пенсионерка хранила героин в сливном бачке унитаза

Томская полиция задержала пенсионерку-наркодилера и ее 55-летнего подельника. Фото: УМВД России по Томской области.

Томская полиция задержала 70-летнюю пенсионерку наркодилера и ее 55-летнего подельника в момент сбыта героина в Советском районе, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские во время обыска по месту жительства задержанной томички обнаружили в сливном бачке унитаза семь свертков с наркотиками общей массой более 700 граммов.

Возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотиков и за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере. 55-летнего фигуранта заключили под стражу, а пенсионерку под домашний арест.