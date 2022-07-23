В Томской области в 2023 году отремонтируют три моста

Ремонт сооружений пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм.

В Томской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году отремонтируют три моста, сообщает пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что в план включен ремонт мостовых переходов через реку Порос (36 пог. м) на 23-м км автодороги Томск – Каргала Колпашево в Томском районе и реку Кия (348 пог. м) на 46-м км автодороги Больше-Дорохово Тегульдет в Зырянском районе.

Запланирован капитальный ремонт моста через реку Кайма (33,96 пог. м) на 34-м км автодороги Стрежевой Нижневартовск в Александровском районе. После капремонта нагрузка мостового сооружения будет доведена до нормативной, и ранее введенные ограничения по массе снимут.

Пока только определен один подрядчик для ремонта – это «Сибдоринвест», который будет заниматься мостом через реку Порос. С остальными подрядчиками в текущем году будет заключен контракт.

Также в 2023 году продолжится капитальный ремонт Коммунального моста через Томь. Согласно условиям контракта, работы должны завершиться до декабря 2023 года.