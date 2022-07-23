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Общество23 июля 2022 2:17

В Томске 23 июля будет дождливая погода

Столбик термометра поднимется до 22 градусов
Екатерина Горникова
Столбик термометра поднимется до 22 градусов. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм.

Столбик термометра поднимется до 22 градусов. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм.

В Томске в субботу синоптики обещают небольшой дождь, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В городе 23 июля ожидается ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14м/с. Температура воздуха днем - +20…+22 градуса.

В Томской области прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.