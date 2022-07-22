В Хакасии мужчина до смерти избил жителя Томска

21 июля был задержан подозреваемый в совершении преступления, который признался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ширинском районе в понедельник, 18 июля, было обнаружено тело 47-летнего жителя Томска с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, который сознался в содеянном, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, вечером 17 июля житель Томска, который приехал в Хакасию в гости, находился в квартире у малознакомого жителя села Шира, где распивал алкоголь.

Во время пьяного застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес томичу множественные удары руками по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а хозяин квартиры сбежал.

18 июля тело мужчины обнаружил его знакомый.

21 июля был задержан подозреваемый в совершении преступления, который признался в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.