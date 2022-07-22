В домах на трех улицах Томска второй месяц нет горячей воды

21 июля мэрия проинформировала томичей, что на участке тепломагистрали № 2 Г в ходе проведения гидравлических испытаний было выявлено большое количество дефектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 18 июня, в дома на улицах Тверской, Дзержинского и Киевской должна была вернуться горячая вода после завершения ремонтных работ на тепломагистрали. Однако ресурса в домах нет до сих пор, сообщает "МК в Томске".

Горячую воду в домах на трех улицах отключили 27 июня в плановом порядке на время проведения гидравлических испытаний тепломагистрали № 2 Г. Вернуться в дома томичей горячая вода должна была 18 июля.

Возмущенные жители домов на Тверской обратились в УК "Жилище", обслуживающее их дома, где им сообщили, что они не в курсе происходящего. Тогда жильцы обратились в соцсетях в "ТомскРТС". Представители ресурсоснабжающей организации ответили, что на магистрали, от которой запитаны их дома, обнаружены повреждения, устранить которые планируется 30 июля.

21 июля мэрия проинформировала томичей, что на участке тепломагистрали № 2 Г в ходе проведения гидравлических испытаний было выявлено большое количество дефектов, в связи с чем работы затянулись. Мэрия потребовала «ТомскРТС» ускорить ремонтные работы, и в четверг, 21 июля, компания сообщила о завершении работ.

Однако горячей воды в домах томичей на этих улицах нет до сих пор.