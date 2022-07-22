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Общество22 июля 2022 11:05

В Томской области закроют более 20 сайтов за незаконную продажу лекарств

Их выявили во время межгосударственной операции «Пангея»
София Ибрагимова
В Томской области закроют более 20 сайтов за незаконную продажу лекарств.

В Томской области закроют более 20 сайтов за незаконную продажу лекарств.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области полицейские обнаружили более 20 сайтов, на которых незаконно продаются лекарства, БАДы и медицинские изделия, информацию для их блокировки направили в региональный Роскомнадзор. Эти интернет-ресурсы выявили во время межгосударственной операции «Пангея», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Также отмечается, что по итогам мероприятия возбудили одно дело об административном правонарушении по факту продажи препарата в отсутствие обязательной лицензии и 4 уголовных дел по фактам реализации сильнодействующих веществ, а также производства, хранения и сбыта незарегистрированного лекарственного средства в медицинские учреждения Томской области.

Из незаконного оборота изъяли 9 лекарственных средств и медицинских изделий.