Северчанин попался пьяным за рулем и проведет в тюрьме почти два года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северчанин во время действия административного наказания попался за езду в пьяном виде, его приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей и на полтора года забрали водительское удостоверение, сообщается на сайте Северского городского суда.

Отмечается, что в конце 2018 года за 28-летним северчаниным на три года установили административный надзор, запретили посещать массовые мероприятия и участвовать в них, выходить из дома ночью и покидать Северск, исключая работу.

Также мужчина должен был дважды в месяц приходить в полицию для регистрации. Северчанин неоднократно попадался на нарушении запретов, за что трижды привлекался к административной ответственности. А в феврале 2022 года попался пьяным за рулем, за что у него забрали водительское удостоверение и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Так как мужчина совершил преступление, не отбыв наказание за предыдущее, суд назначил ему реальный срок. Условное наказание отменили, так как оно не оказало исправительного действия и приговорили мужчину к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.