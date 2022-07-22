Спасатели напомнили томичам о правилах посещения леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время сезона сбора грибов и ягод томичи чаще начинают обращаться в спасательные службы по поводу потерявшихся людей. Чтобы избежать неприятностей, томские спасатели советуют соблюдать ряд правил, которые помогут горожанам не потеряться в лесу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют томичам заранее узнавать прогноз погоды, одеваться по сезону и предупреждать о своих планах близких, друзей или соседей, чтобы потерявшегося человека можно было найти как можно быстрее.

Также в МЧС рекомендуют изучить место, которое планируется посетить, на карте, взять мобильник и свисток (на случай если человек потеряется, чтобы он мог дать спасателям знать о себе), оставлять на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

Если человек все-таки заблудился, рекомендуется сразу звонить по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112. Одно из не менее главных правил – не паниковать. Нужно остановиться и подумать – откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Ориентируйтесь по солнцу.

Если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку – нужно идти вдоль этих объектов, таким образом всегда можно выйти к людям.