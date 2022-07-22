Движение большегрузов ограничат по Коммунальному мосту Томска вечером в пятницу

Фото: Сиб.фм.

Жителей Томска предупреждают об ограничении движения большегрузов по Коммунальному мосту на сутки. В это время будут проводиться ремонтные работы, сообщили в мэрии Томска.

Так, движение для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны будет ограничено с 22:00 в пятницу, 22 июля, ровно на сутки.

В это время специалисты будут бетонировать монолитную железобетонную плиту.

Ограничить движение на мосту для большегрузов необходимо для соблюдения технологии работ, а также для обеспечения безопасной эксплуатации в будущем.

Ранее сообщалось, что мэрия и ГИБДД запретили ездить грузовикам в дневное время по Коммунальному мосту. Движение большегрузов разрешено лишь с 00.00 до 05.00.

Однако большегрузы все равно продолжали движение по мосту днем, несмотря на запрет.

Более 70 водителей большегрузов привлекли к ответственности.