«По следам Петра Макушина»: как сэкономить на оплате коммунальных счетов и повысить грамотность

Томичи могут повысить грамотность оплачивая квитанции онлайн. Фото: Мария ЛЕНЦ

Томск всегда славился грамотными людьми, и недаром его прозвали сибирскими Афинами, здесь 6 крупнейших государственных вузов и несколько филиалов федеральных высших образовательных заведений.

Томские выпускники высоко ценятся во многих городах России и за рубежом, сюда стремятся попасть студенты из разных уголков мира. Но не все знают, что просвещение началось в далеком 1868 году, когда в Томск, который в то время гордо величали губернией, приехал Петр Макушин и начал внедрять сибирякам грамотность. Уже после нескольких лет пребывания Макушина в Томской губернии здесь открылись книжные магазины, библиотеки. Сам Петр Иванович способствовал развитию грамотности и жил под девизом «Ни одного неграмотного» и старался, чтобы образование стало доступно для многих томичей. Он стал одним из инициаторов создания Томского государственного университета, который стал первым российским университетом на территории Русской Азии.

Петр Иванович Макушин умер 4 июня 1926 года, и на его памятнике выгравирована идея, с которой он шел на протяжении всей жизни: «Ни одного неграмотного».

Медиахолдинг «СибФМ Групп», АО «Томскэнергосбыт» и «Первый музей славянской мифологии» решили пойти «По следам Петра Макушина» — именно так называется совместный проект, в котором могут принять участие все желающие томичи. Просто нужно будет оказаться в определенное время в нужном месте и получить за это призы. А что это за время и место, какие условия и какие призы можно получить, вы узнаете позже, следите за новостями на «Комсомольской правде – Томск».

«Томскэнергосбыт» поддерживает идею Петра Макушина о том, что ученье – свет и стремится, чтобы больше томичей стали грамотными. Например, в части оплаты коммунальных счетов. Теперь на это не нужно тратить много времени. Достаточно зарегистрироваться на сайте и за несколько минут оплатить счета за свет, отопление, газ и горячую воду. В личном кабинете можно увидеть начисления не только по одной квартире, можно привязать к нему несколько счетов и помогать престарелым родственникам. А в случае возникновения вопросов воспользоваться помощью консультанта. А время, которое пришлось бы потратить на поход в офис и ожидание в очереди, теперь можно провести с пользой — почитать любимую книгу или сходить в театр.