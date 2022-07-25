Как и где освоить годовой курс английского за 10 дней. Фото: Home English Club.

Роль английского языка в современном мире очевидна: его влияние давно вышло за пределы англоязычных стран, а сам язык стал международным. Все сферы нашей жизни в той или иной мере требуют знания английского языка, и каждому современному человеку стоит владеть им хотя бы на начальном уровне.

Как и где освоить годовой курс английского за 10 дней. Фото: Home English Club.

А можно ли освоить годовой школьный курс английского за 10 дней?

Уверенно заявляем – с августовским интенсивным курсом от Home English Club* это возможно!

«В августе главный запрос родителей – обновить у детей знания школьной программы, закрыть пробелы и научить ребят чему-то новому. Поэтому при создании программы интенсивного курса мы отталкивались от пожеланий наших настоящих и будущих учеников», – рассказывает основатель Home English Club* Мелентьева Оксана Борисовна.

Как и где освоить годовой курс английского за 10 дней. Фото: Home English Club.

За 10 дней ребенок повторит базовую грамматику и расширит словарный запас, усовершенствует навыки говорения, письма и чтения. Кроме того, педагоги прокачают с детьми умение работать с текстом и анализировать полученную информацию.

Кто может принять участие в интенсиве?

Дети от 7 до 13 лет. Участники делятся на группы до восьми человек по возрастам:

Как и где освоить годовой курс английского за 10 дней. Фото: Home English Club.

Под каждую группу разрабатывается индивидуальная программа согласно возрасту.

«На занятиях мы делаем упор на общение и развитие личностных качеств, ведь изучение английского – это не цель, а средство осуществления желаемого. Именно поэтому мы не учим язык – мы на нем разговариваем», — говорит Оксана Мелентьева.

Даты: с 15 по 26 августа. Место проведения: ул. Кулева, 32. Длительность: с 10:00 до 14:30.

Предоставьте своему ребенку возможность провести лето увлекательно и с пользой для будущего учебного года!

Как и где освоить годовой курс английского за 10 дней. Фото: Home English Club.

Подробности https://homeenglishclub.ru/intensive_english Запись по тел. 281-032

*Хоум Инглиш Клаб

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