Томичи пожертвовали более 100 тысяч рублей на лечение собаки с простреленными лапами

Собаку с простреленными лапами нашли 17 июля, в среду ее прооперировали, сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на томскую зоозащитницу Наталью Севостьянову. Фото: Наталья Севостьянова.

Собаку с простреленными лапами нашли 17 июля, в среду ее прооперировали, сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на томскую зоозащитницу Наталью Севостьянову.

По словам зоозащитницы, рентген показал 13 осколков от пуль в лапах собаки. Волонтеры искали средства на операцию и лечение животного. Неравнодушные томичи собрали 108 тысяч рублей.

20 июля Белого (такую кличку ему дали волонтеры) прооперировали. Из лап животного достали 9 пуль, скорее всего, в собаку стреляли из пневматического оружия. Сейчас пес чувствует себя хорошо.

«Белый лает не переставая, ночью ему снотворное вводили, не дает работать людям», - рассказала Наталья Севостьянова.

Из клиники собаку выпишут уже на выходных. После этого Белый будет жить у одного из членов приюта, где о нем будут заботиться, пока он не выздоровеет. После этого псу планируют найти любящих хозяев.