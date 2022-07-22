В Томской области стал известен прогноз погоды на август

В августе прогнозируется больше солнечных дней, чем дождливых. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в августе жители еще успеют насладиться теплыми летними днями, однако жары ждать не стоит. По предварительному прогнозу, в августе ожидается до +28 градусов, сообщает "МК в Томске".

Как сообщила изданию начальник отдела метеорологии томского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Светлана Рюхтина, официальный прогноз погоды на август будет озвучен в конце июля.

Но уже сейчас можно узнать, каким будет август в Томской области, на популярных погодных порталах.

По данным gismeteo, в августе прогнозируется больше солнечных дней, чем дождливых. При этом в начале месяца возможны грозы. В среднем температура воздуха ожидается около +23...+25 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +28 градусов.

В ночное время столбики термометров будут опускаться до +10 градусов.