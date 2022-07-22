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Общество22 июля 2022 7:50

Прокуратура помогла предпринимателю из Томской области получить субсидию на содержание крупного рогатого скота

Сумма компенсации превысила 80 тысяч рублей
София Ибрагимова
Прокуратура помогла предпринимателю из Томской области получить субсидию на содержание крупного рогатого скота.

Прокуратура помогла предпринимателю из Томской области получить субсидию на содержание крупного рогатого скота.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Зырянского района Томской области пожаловался в региональную прокуратуру, что не смог получить компенсацию за покупку крупного рогатого скота, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Зырянского района провела проверку по жалобе мужчины на необоснованный отказ и установила, что местная администрация отказала предпринимателю, так как понесенные расходы подтверждались лишь документами о наличном расчете за товар, что не является законным основанием для отказа в субсидии.

В результате разбирательства предпринимателю выплатили субсидию в сумме свыше 80 тыс. рублей.