Прокуратура помогла предпринимателю из Томской области получить субсидию на содержание крупного рогатого скота. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Зырянского района Томской области пожаловался в региональную прокуратуру, что не смог получить компенсацию за покупку крупного рогатого скота, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Зырянского района провела проверку по жалобе мужчины на необоснованный отказ и установила, что местная администрация отказала предпринимателю, так как понесенные расходы подтверждались лишь документами о наличном расчете за товар, что не является законным основанием для отказа в субсидии.

В результате разбирательства предпринимателю выплатили субсидию в сумме свыше 80 тыс. рублей.