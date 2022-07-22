В Томске экскаватор переливал грязь из лужи

Фото: скриншот видео "Я из Томска".

В объектив томичей попал экскаватор, который во время ремонтных работ переливал грязную воду из лужи на асфальт. Столь необычным занятием экскаватор занимался на улице Алтайской, сообщили очевидцы в телеграм-канале "Я из Томска".

По информации автора ролика, инцидент произошел на улице Алтайской, 87 несколько недель назад, когда в этом районе проходил ремонт трамвайных путей. На кадрах видно, как экскаватор черпает грязную воду из лужи и выливает ее рядом на асфальт. Однако вода спустя пару секунд вновь стекает в эту же лужу, но это не смущает работника, и он все равно продолжает свое дело.

Ранее сообщалось, что в Томске власти приступили к ремонту трамвайных путей на улице Лебедева. В связи с этим, движение трамваев №№ 1, 3, 4 будет приостановлено на участке от дома №40 до дома №78 по улице Лебедева с 26 июля по 26 августа.